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القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربتين دفاعا عن النفس باليمن

كتب:

شريف سليمان
05:05 م | السبت 17 فبراير 2024
قصف اليمن

قصف اليمن

القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربتين دفاعا عن النفس باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نفذت ضربتين دفاعا عن النفس باليمن، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأكدت، أنه جرى إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين صوب البحر الأحمر أمس. 

وأشارت، إلى أنه لم يجرَ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من الناقلة البريطانية بولوكس أو أي سفينة أخرى في المنطقة. 

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بقلم شريف سليمان