سناء منصور: التحالف الوطني وحياة كريمة يطلقان أكبر قافلة إغاثية لدعم فلسطين

قالت الإعلامية سناء منصور، إنّ مصر ما زالت مستمرة في دعم إخواننا الفلسطينيين، مشيرةً إلى أنّ دعم القضية من الثوابت عند كل المصريين سواء الشعب أو القيادة السياسية، ومما لا شك فيه أن جهود مصر مهمة في تخفيف آلام الشعب الفلسطيني، من خلال تنظيم القوافل الإغاثية التي لم ولن تنقطع منذ أكتوبر الماضي.

وأضافت «منصور»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، أنّ القوافل الإغاثية تقدم كافة المساندات الإغاثية والطبية لأشقائنا خاصة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي قام بإرسال عدد كبير من القوافل، مشيرةً إلى أن التحالف منذ أسبوعين قام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بإطلاق أكبر قافلة إغاثية تضم 500 شاحنة بها 8500 طن من المواد الإغاثية والطبية.

واستكملت: «على المستوى الداخلي يستمر التحالف الوطني بإطلاق العديد من المبادرات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وحاليًا يستعد التحالف لإطلاق مبادرة مليون وجبة مطهية للأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان المبارك».