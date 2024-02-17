عضو التحالف الوطني: نستهدف توزيع أكثر من 5 ملايين كرتونة مواد غذائية في رمضان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني إنهم يستعدون لشهر رمضان المبارك لدعم الأسر في كل محافظات مصر بتخصيص أكثر من نصف مليون كرتونة لهذه الأسر، مؤكدا على أن جمعية الأورمان تعمل على قاعدتين أساسيتين الأولى هي عدم ازدواجية الاستفادة والثانية تتمثل في المستفاد الحقيقي المستحق.

توعية المواطن المصري بأهمية العمل التطوعي

تابع مدير عام جمعية الأورمان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي التي يشارك فيه الجمعيات الخيرية مثل جمعية جمعية الأورمان وبنك الطعام المصري، وجمعية مصري الخير التي تهدف إلى وعي المواطن المصري بأهمية العمل التطوعي سواء داخل مصر أو خارجها للمشاركة في الأعمال الخيرية.

توزيع أكثر من 5 ملايين كرتونة

يتوقع مدير عام جمعية الأورمان أن جهود التحالف الوطني لشهر رمضان المبارك ستصل إلى توزيع أكثر من 5 ملايين كرتونة موضحا أن كل كرتونة تحتوي على «مكرونة، أرز، سكر، شاي، فول، عدس، سمنة» مما يوضح أنها تجمع كل مستلزمات البيت بالإضافة إلى توزيع مليون كيلو لحمة على الأسر الأولى بالرعاية لافتا إلى أن المجتمع المدني يعيش ملحمة مميزة على أرض مصر في كافة المجالات لاستفادة المواطن المصري حيث أن خطة التحالف الوطني للرعاية بالأسر الأولى تضم جميع المحافظات من أسون، ومرسى مطروح لسيناء والوادي الجديد.