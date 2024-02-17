انطلاق احتفالية التحالف الوطني لافتتاح مركز شباب المنتجين ومشروع «باب رزق» بأكتوبر

بدأت منذ قليل الاحتفالية التي تنظمها مؤسسة «الصديقية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتتاح مشروع «باب رزق»، ومركز «شباب المٌنتجين» بمساكن عثمان، بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مركز الشباب

بدأت الاحتفالية بجولة للدكتور على جمعة والدكتور أشرف صبحي، على مختلف الفصول الموجودة في مركز الشباب، وتفقد فصول تعليم اللغات، والبرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية، وفصول الكشافة، وأعربا عن سعادتهما بمستوى الأطفال المتقدم في أكثر من تخصص.

أنشطة مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية

تأتي زيارة الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتتاح أنشطة مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية بمركز شباب واحة المنتجين مساكن عثمان، التي تتضمن فصول محو أمية، وتعديل سلوك، وفصول لغات وكشافة، بالإضافة إلى ورشة تصنيع الملابس التي تعتبر مصنع كل العاملات والمشاركات فيها من سيدات مساكن عثمان.