التحالف الوطني: تسليم 300 نظارة طبية مجانية بالفيوم ضمن مبادرة «مصر في عيوننا»

قامت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع مؤسسة مرڤت سلطان للأعمال الخيرية، بتسليم نظارات طبية مجانية لأكثر من 300 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بعد توقيع الكشف الطبي على نحو 1000 مواطن من أهالي محافظة الفيوم.

يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق رعاية صحية متكاملة ومستجيبة لكل المواطنين.

وأشار التحالف في بيان، إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "مصر في عيوننا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، حيث تشمل القافلة الكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار بمقر عيادة الجارحي الطبية بقرية الحامولي لخدمة أهالينا غير القادرين بمراكز المحافظة.