رسالة مفاجئة من ليفربول لمنتقدي محمد صلاح.. ما رد فعل الجماهير؟

لا يمل ليفربول من مدح نجمه محمد صلاح الذي حقق الأداء الأفضل خلال مباراته اليوم أمام برينتفورد، ما جعله يتوج بلقب الأفضل في اللقاء، رغم نزوله بديلا بعد إصابة زميله ديوجو جوتا وخروجه من أرض الملعب، وذلك في المباراة التي جمعت الثنائي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

رسائل ليفربول لمحمد صلاح وجماهيره بعد العودة من الإصابة

«عاد إليكم من جديد».. هكذا كتب نادي ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رسالة خاصة اعتبرتها الجماهير الداعمة لمحمد صلاح رسالة للمشككين في قدرات الفرعون ومنتقديه في الفترة الماضية، بعد إصابته الأخيرة التي غيَّبته عن الملاعب لفترة زادت عن شهر.

لم تكن الرسالة الوحيدة التي أرسلها النادي للاعبه وجماهيره ورجل مباراة اليوم محمد صلاح، إذ كتب أيضا في رسالة خاصة الفرعون بعد تسجيل هدف لليفربول: «وحشتنا يا راجل»، وعاد ليواصل المديح ويكتب: صلاح مابيضيعش وقت.

وتفاعلت الجماهير مع تلك الجمل التي كتبها ليفربول على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وقال أحدهم: «عاد المنقذ ولا عزاء للحاقدين»، وأضاف آخر: «عاد في الوقت المناسب للرد على الجميع في الملعب»، وزاد أحد جماهير الريدز بكتابة: «عاد اللي يسجل ويصنع ويدير كل حاجة».

عاد محمد صلاح إلى الملاعب بقوة بعد غياب دام لشهر بداعي الإصابة، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في فوز فريقه على برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أداء متميز من صلاح

قدم محمد صلاح أداءً متميزًا خلال المباراة، حيث كان مصدر الخطورة الرئيسي على مرمى برينتفورد، ونجح في تسجيل هدف رائع، بعد مراوغة رائعة لمدافع برينتفورد وتسديدة قوية في شباك الحارس، وبات الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، فيما ساهم في الإبقاء علي ليفربول بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.