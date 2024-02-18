سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-2-2024

أعلن البنك المركزي عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18-2-2024، ليبلغ نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-2-2024، حسبما أعلنته البنوك المصرية، في بداية التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجَّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.