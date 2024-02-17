سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم  السبت 17-2-2024

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17-2-2024، نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-2-2024، حسب ما أعلنته البنوك المصرية، في منتصف التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك المركزي المصري، 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.