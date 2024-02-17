سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري استقرار في عدد كبير من البنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وترصد «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنية للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.