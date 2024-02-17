رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

كتب:

سعيد رمضان
05:51 ص | السبت 17 فبراير 2024
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري استقرار في عدد كبير من البنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وترصد «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنية للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي في منتصف التعاملات اليوم 16-2-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 15-2-2024

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-2-2024 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنوك المصرية
بقلم سعيد رمضان