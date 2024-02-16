سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16-2-2024، حالة من الثبات في مختلف البنوك المصرية، وبلغ نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء في البنك المركزي، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

تنشر «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم اليوم الجمعة 16-2-2024، حسب ما أعلنته البنوك المصرية، عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.