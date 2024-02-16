سعر الريال السعودي في منتصف التعاملات اليوم 16-2-2024

أعلن البنك المركزي عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16-2-2024، خلال منتصف التعاملات نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

«الوطن» تنشر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16-2-2024، حسب ما أعلنته البنوك المصرية، في منتصف التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.