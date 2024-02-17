قافلة طبية لجامعة الزقازيق توقع الكشف على 655 حالة في الشرقية

نفذت جامعة الزقازيق بالشرقية، القافلة الطبية التنموية الشاملة اليوم، وأسفرت أعمالها عن الكشف على 655 حالة من أهالي قرية السعيدية مركز بلبيس، في العديد من التخصصات الطبية.

قافلة طبية لجامعة الزقازيق بمركز بلبيس

وجاءت القافلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

أساتذة وأطباء كلية الطب البشري يشاركون

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 415 حالة، وتحويل 5 حالات إلى مستشفى جامعة الزقازيق.

وكانت القافلة تحتوي على حملة للكشف عن أمراض الثدي عند السيدات، بالإضافة إلى مشاركة كلية التمريض بحملة للكشف عن السكر والضغط وبلغ عدد الحالات 240 حالة تحت رعاية د.نادية طه عميد كلية التمريض، ود.أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة.

ومن جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض السكر وطرق الوقاية والعلاج والاكتشاف المبكر لأمراض الثدي، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى عقد كلية الحقوق ندوة عن مكافحة الفساد.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية التربية النوعية قامت بعقد ورشة عمل عن الإكسسورات والصناعات اليدوية، وذلك تحت رعاية د.هاني حلمي عميد الكلية ود.أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قامت كلية الزراعة بعقد ندوة عن المشروعات الزراعية الصغيرة التي هدفها تحقيق ربح إضافي للأسره مثل الجبن والزبادي.

وقد شاركت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالكشف على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم، وكذلك تطعيم ورش الحيوانات، كما قامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن حرص الإسلام على التداوي وقام بالرد على التساؤلات المطروحة.