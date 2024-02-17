وظائف الأوقاف 2024.. الشروط المطلوبة للتقديم في 1000 فرصة عمل للأئمة

وظائف الأوقاف 2024 أعلنت عنها الوزارة للتعاقد مع 1000 من الخريجين في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف «الأوقاف» 2024

وحددت وزارة الأوقاف 11 شرطا يجب توافرها في الراغبين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف كالتالي

أولا: أن يكون الفرد مصري الجنسية.

ثانيا: أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة

ثالثا: ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

رابعا: ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

خامسا: ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

التقدير المطلوب لوظائف الأوقاف 2024

سادسا: أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

سابعا: أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ثامنا: أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات

تاسعا: اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

عاشرا: أن يقدم المتقدم إقراراً بالوزارة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أى مكان بمصر، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية

الحادي عشر: سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.