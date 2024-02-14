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فيلم عادل مش عادل مهدد بالسحب من السينما بعد 3 أسابيع عرض.. ما السبب؟

كتب:

هبة أمين
11:15 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
أحمد الفيشاوي فيلم عادل مش عادل

أحمد الفيشاوي فيلم عادل مش عادل

تذيل فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وأصبح مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي في ظل ضعف إيراداته اليومية، إذ حقق أمس الثلاثاء ألف و861 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم عادل مش عادل، على مدار 3 أسابيع عرض في السينما نحو 821 ألفا و919 جنيها، فيما تم سحب فيلم ليلة العيد بطولة يسرا وريهام عبدالغفور وعبير صبري، والذي تم طرحه في نفس المدة وذلك بسب تحقيقه إيرادات هزيلة.

قصة فيلم عادل مش عادل

تدور قصة فيلم عادل مش عادل في إطار كوميدي، من خلال شخصية شاب يقع في ورطة كبيرة، وعليه البحث عن طرق حلها، وتدخل في حياته فتاة، ولكن هل تكون ملجأ وعون له؟ أم ستقف أمام طموحاته وتحقيق أحلامه؟.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، محمود البزاوي، محمد رضوان، بدرية طلبة، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري.

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بقلم هبة أمين