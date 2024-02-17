السكر بـ27 جنيها.. افتتاح معرض أهلا رمضان في بنها

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية معرض أهلا رمضان بمدينة بنها.

وأكد محافظ القليوبية، أن معارض «أهلا رمضان» توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، والذي نظمته مديرية التموين بالقليوبية بمشاركة الغرفة التجارية بالمحافظة، وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20-35% عن السوق المحلية.

معارض «أهلا رمضان»

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح 5 معارض في مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة لتغطية جميع المدن بالإضافة إلى إقامة شوادر بقرى ميت عاصم والحرس الوطني والرملة بمركز ومدينة بنها، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.

تخفيضات تصل إلى 20-35% عن السوق المحلية

وأجرى المحافظ حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية، إذ أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

وأشار المحافظ إلى أن أسعار الأرز تبدأ من 27 جنيها بدلا من 31 جنيها، والمكرونة بسعر 28 جنيها بدلا من 35 جنيها والسكر بسعر 27 جنيها والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيها والفول البلدى بسعر 50 جنيها والبلح الجاف بسعر 42 جنيها.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومحمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها وعيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية ومصطفى فرج الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان العالمية.