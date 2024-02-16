اتحاد الغرف التجارية: 100 فرع لمعارض أهلا رمضان في جميع المحافظات

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنَّ معارض «أهلاً رمضان»، فرصة للمستهلكين لشراء مستلزماتهم قبل دخول الشهر الفضيل بأسعار مخفضة، مؤكداً أنَّها تغطي كافة ربوع مصر حرصاً من الدولة على توفير السلع للمواطنين بسعر منخفض.

أرخص الأسعار

وأضاف «عز»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة تعمل بكل طاقتها للتصدي لأزمة التضخم وهي عالمية وتداعياتها طالت الاقتصاد المصري، موضحاً: «اجتماعات منتظمة ومكوكية تعقد بهدف إيجاد وطرح حلول للحد من آثار التضخم وتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار، والتضخم دخل علينا من العالم كله وملناش ذنب فيه».

وتابع أمين عام اتحاد الغرف: «الاجتماعات يدعو لها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزراء التموين والتجارة والزراعة وكافة الجهات المعنية، بهدف تواجد معارض أهلاً رمضان داخل كل المحافظات، 3 معارض داخل كل محافظة، بحد أدنى، من بينها معرض بالمدينة الرئيسية للمحافظة، ومعارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بعدد 100 معرض على مستوى الجمهورية».

قوافل متجولة لمعارض أهلا رمضان

واستطرد: «هناك قوافل متجولة تابعة لمعارض أهلاً رمضان، لتوصيل السلع للمناطق النائية وكذلك شاحنات تجوب القرى والنجوع، كما يتكامل معنا دور القطاع الخاص، من خلال السلاسل التجارية المشاركة بقوة ليتم تخصيص ركن بكافة السلاسل التجارية للسلع المخفضة الخاصة بأهلاً رمضان، إلى جانب منافذ البيع التابعة للوزارات والمجمعات الاستهلاكية ومشروع الجمعيات التابعة لوزارة التموين».