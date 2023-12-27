«تجارية القليوبية»: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، إن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والتي عقدت اليوم الأربعاء بالقاهرة، تأتي تأكيدا لأدوارهما الدولية والعربية والإنسانية، بشأن الحرب على غزة والدفع نحو وقفها فورا، لافتا إلى أن مصر والأردن مفتاحي السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، والأمن والسلم الدوليين.

قمة الرئيس السيسي والعاهل الأردني

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبذلان منذ اليوم الأول للحرب على غزة، جهودا حثيثة على مختلف المستويات العربية والدولية لوقف الحرب وعدم اتساعها في المنطقة، مشيرا إلى أن تحذيرات الزعيمين من اتساع الحرب ظهرت واضحة مؤخرا وشعر العالم بخطورتها على الاقتصاد العالمي.

العلاقات الاقتصادية المصرية الأردنية

أوضح «الفيومي»، أن منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الأردنية، تطور كبير وملحوظ طوال السنوات الأخيرة، وتعد الأقوى منذ عقود طويلة ويتضح ذلك في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات بشكل كبير مما يؤكد نجاح العلاقات بين الدولتين.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تشهد تطور كبيرا حيث ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 726.5 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.