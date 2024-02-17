نور إيهاب تروج لدورها في مسلسل «الحشاشين»

روّجت الفنانة الشابة نور إيهاب عبر حسابها تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لدورها في المسلسل الرمضاني «الحشاشين» بطولة كريم عبدالعزيز.

ونشرت نور إيهاب البوستر الدعائي الذي يحمل صورتها معلقة: بسم الله توكلنا على الله، الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.