غرامة ضخمة تضرب طموحات ترامب.. لماذا حكم عليه بدفع 355 مليون دولار؟

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «غرامة ضخمة تضرب طموحات ترامب.. لماذا حُكم على الرئيس الأمريكي السابق بدفع 355 مليون دولار؟».

يبدو أن الطريق إلى البيت الأبيض بات مليئا بالعراقيل والأزمات أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجه إحدى وتسعين تهمة في 4 قضايا جنائية في كل من نيويورك وفلوريدا وواشنطن وجورجيا، لا سيما عقب إدانته في قضية تتعلق بالاحتيال.

وفي سابقة من شأنها تهديد امبراطورية ترامب نفسها، ليس فقط طموحه في الوصول إلى البيت الأبيض، فقد أدانت محكمة في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق في قضية مدنية تتعلق بالاحتيال في تقيم وصول منظمة ترامب، حيث قضت بتغريمه 355 مليون دولار.

ومُنع ترامب بموجب هذه القضية من شغل منصب تنفيذي في شركاته بنيويورك قد تؤدي أيضا إلى مسح مخزونه النقدي، كما أنها لحقت نجليه أيضا اللذين أثبتت المحكمة تورطهما في تلك التهم وغرمتهما 8 ملايين دولار، ما يجعل امبراطورية المرشح الجمهوري بلا رئيس لمدة 3 سنوات.