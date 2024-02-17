جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن زيادة عدد قتلاه في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيله قتلاه في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وعملية «طوفان الأقصى» إلى 573 قتيلًا، بحسبما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له، إصابة جنديين من وحدة «ماجلان» بجروح خطيرة أثناء اشتباكهما مع الفصائل الفلسطينية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، فيما ارتفع عدد مصابي جيش الاحتلال إلى 2918 جنديًا إسرائيليًا.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي في عملية إطلاق نار جرت في مدينة كريات ملاخي، بحسبما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

شرطة الاحتلال طلبت من المستوطنين التزام منازلهم

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها طلبت من مستوطنين إسرائيليين التزام المنازل وعدم التجول في محيط الحادث، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 6 جرحى إلى المستشفى، حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.

جيش الاحتلال يعترف بإصابات في غزة

وكان جيش الاحتلال اعترف بإصابة 2828 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري في السابع والعشرين من الشهر نفسه.