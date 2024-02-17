استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في الأسواق، استقرارًا ملحوظًا، وذلك ضمن الاستقرار النسبي بأسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3600 جنيه للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

- استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل نحو 4114 جنيها للشراء، دون مصنعية.

- استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليسجل نحو 3600 جنيه للشراء، دون مصنعية.

- استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليسجل نحو 3065 جنيها للشراء، دون مصنعية.

- استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر ليسجل نحو 2406 جنيهات للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر، استقرارًا ملحوظًا، ليسجل نحو 28800 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة نحو 2002 دولار للشراء.