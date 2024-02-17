سعر الذهب اليوم السبت 17-2-2024 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 17- 2- 2024، استقرارا خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4114 جنيها للشراء بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن أسعار الذهب اليوم السبت 17 فبراير 2024، في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر، خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 4114 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3600 جنيه للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3065 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصدغة بدون مصنعيه نحو 2406 جنيهات، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17 فبراير 2024، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 28 ألفا و800 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2002 دولار.