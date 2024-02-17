اتحاد الغرف التجارية: توسع في معارض أهلا رمضان للوصول إلى 100 فرع رئيسي

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك تعاملا في عشرات الملايين من أطنان السلع الغذائية لمواجهة الغلاء، فإن كان هناك قلة من التجار تسيء استخدام الظروف هذا لا يعني أن كل التجار لا يساندوا الشعب المصري، موضحًا أن معارض أهلًا رمضان تصل الخصومات بها إلى 30% والتي يقدمها القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المعارض هذا العام تتوسع في طريقها للوصول إلى 100 فرع رئيسي على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الشوادر، موضحًا أن هذا يتكامل مع 1200 ركن في السلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومراكز وزارة التموين.

وتابع: «جميع السلع الأساسية تتواجد بالمنافذ، الزيت والسكر والأرز والدقيق والفول والعدس بالإضافة إلى الدواجن واللحوم، السلع الأساسية التي يحتاج المواطن طوال شهر رمضان»، ومشيرًا إلى أن المحافظين قد ساندوا الغرف التجارية وشاركوا في توفير الأماكن وتأمينها بالإضافة إلى الاهتمام بالنضافة لكي يصبح المكان لائقا بالمواطن المصري.