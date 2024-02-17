انطلاق معارض أهلا رمضان بالقليوبية بتخفيضات تصل 30% على السلع الغذائية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن معارض أهلا رمضان، والتي نظمتها مديريه التموين بالقليوبية بمشاركة الغرفة التجارية بالمحافظة وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، توفر السلع بتخفيضات تصل إلى 35% عن السوق المحلي.

محاربة غلاء الأسعار

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية اليوم السبت، معرض أهلا رمضان، بمدينة بنها، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

خريطة معارض اهلا رمضان بالقليوبية

وإشار المحافظ إلى أنه يجري التنسيق لافتتاح 5 معارض في مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة؛ لتغطية جميع المدن بالاضافة الى إقامة شوادر بقرى ميت عاصم والحرس الوطني والرملة بمركز ومدينة بنها.

وأشار المحافظ إلى أن اسعار الأرز تبدأ من 27 جنيها بدلا من 31 جنيها والمكرونة بسعر 28 جنيها بدلا من 35 جنيها والسكر بسعر 27 جنيها والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيها والفول البلدي بسعر 50 جنيها والبلح الجاف بسعر 42 جنيها.

فيما قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.