بعد 50 عاما من سرقته.. قصة العثور على جيتار الأسطورة البريطاني «بول مكارتني»

بعد أكثر من 50 عاما من سرقة جيتار السير بول مكارتني، المغني والموسيقي والشاعر الغنائي البريطاني، أعلن عضو فريق «البيتلز» التي تشكلت في ليفربول في 1960، العثور على جيتار هوفنر الأسطوري في إحدى البلدات على الساحل الإنجليزي.

وتعود قصة سرقة جيتار هوفنر الأسطوري الذي ابتكره بول مكارتني، ويتخذ شكل الكمان وتم شراؤها في مدينة هامبورج الألمانية عام 1961، وفق لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية، والذي عزف عليه مجموعة من الأغاني داخل الاستوديو وعلى المسرح بينها :«لوف مي دو، شي لوفز يو، تويست أند شاوت»، إلى عام 1972 عندما تمت سُرق من الجزء الخلفي من شاحنة غرب العاصمة البريطانية «لندن»، منذ أكثر من 50 عامًا.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في تقرير مصور، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن جيتار هوفنر الأسطوري الذي ابتكره بول مكارتني، يعد إحدى الصور المميزة لهوس فريق البيتلز، فيما أشارت صحيفة «الميرور» البريطانية، إن من المعتقد أن قيمة الجيتار تبلغ الآن 10 ملايين جنيه إسترليني.

وبدأت عملية البحث عن جيتار بول مكارتني الأسطوري، من جانب مسؤول تنفيذي في شركة «هوفنر»، وتم تعقب الجيتار الأسطوري المسروق، بعد التدقيق في أكثر من 100 دليل وصولاً إلى بلدة على الساحل الإنجليزي. وقال بيان صادرعن موقع بول مكارتني الإلكتروني إن بعد إطلاق مشروع «ذي لوست باس برودجيكت»، تم إعادة جيتار بول هوفنر1/500 الجهير من عام 1961، الذي سرق في عام 1972، مشيرا إلى التحقق من صحة الجيتار من قبل هوفنر.

جيتار مكارتني يحتاج إلى تصليحات

وأضاف موقع «البيتلز» السابق، إن بول ممتن للغاية لجميع المشاركين في عملية البحث عن الجيتار، فيما قال مشروع «ذي لوست باس برودجيكت» للبحث عن الجيتار، إن جيتار مكارتني يستدعي «تصليحات»

من جانبها، أوضحت الصحفية ناومي جونز، إحدى المبادرات لمشروع «ذي لوست باس برودجيكت» مع زوجها الصحفي سكوتومدير التسويق السابق لشركة هوفنر ، نيك واس، إن الأمر المذهل عندما بدأ البحث عن جيتار مكارتني، اعتقدا أنه قد يكون في أي مكان في العالم، مضيفا إن الجيتار كان على بعد بضعة أميال.