«الصحة العالمية» تكشف عن لقاح جديد للإنفلونزا.. حماية من خطر يهدد مليار شخص

على مدار سنوات، تربعت الإنفلونزا على عرش الفيروسات الأكثر خطورة في العالم، حتى بعد ظهور فيروس كورونا أو كوفيد 19، الذي أثار ذعر العالم وتسبب في الحظر العالمي، كان فيروس الإنفلونزا هو الأكثر فتكًا بأرواح الناس، لذلك فمن المهم التوصل إلى لقاح فعال له، وهو ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، عبر موقعها الرسمي.

تفاصيل اللقاح الجديد للإنفلونزا:

أول حديث عن لقاح الإنفلونزا الجديد كان في نوفمبر 2023، ثمّ في الساعات الأخيرة، عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعات لمناقشة طرح لقاح الإنفلونزا الجديد، مع الخبراء المعنيين في الفترة من 19 إلى 22 فبراير؛ لاستخدامه في موسم الإنفلونزا 2024-2025 في نصف الكرة الشمالي.

وقدّمت منظمة الصحة العالمية، لقاح الإنفلونزا الرباعي الموسمي 2023-2024، الذي يحتوي على علاج للفيروسات التالية:

فيروس شبيه بفيروس A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09.

فيروس شبيه بفيروس A/Darwin/9/2021 (H3N2).

فيروس شبيه بفيروس B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage).

فيروس شبيه بفيروس B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

خطورة فيروس الإنفلونزا

وبحسب «الصحة العالمية» يعجل العلماء بإعلان لقاح الإنفلونزا الجديد نظرًا لتطور فيروسات الأنفلونزا باستمرار، لأنه من الضروري أن تُحدّث دوريًا الفيروسات التي تحتويها لقاحات الإنفلونزا لتزيد فعالية اللقاحات.

وتستند التوصيات، إلى مشورة فريق من الخبراء من المراكز المتعاونة مع المنظمة والمختبرات التنظيمية، التي تتولى تحليل بيانات ترصد الفيروسات التي تولدها الشبكة العالمية لرصد الإنفلونزا والتصدي لها، التابعة للمنظمة.

وتشير التوصيات إلى أنه يُصاب سنويًا مليار شخص تقريبًا بالإنفلونزا الموسمية، لذا فإن خطر اندلاع جائحة الإنفلونزا قائم ما زال قائمًا؛ ولهذا السبب، يظل من الضروري رصد فيروسات الجهاز التنفسي، بما فيها الإنفلونزا، علمًا بأنّ المنظمة تسترشد بهذا الرصد فيما تصدره مرتين سنويًا من توصيات بشأن تركيبة اللقاحات.