مواعيد وشروط التقديم في وظائف مدير مدرسة بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مدير مدرسة ضمن مبادرة 1000 معلم.

وقال مسئول بمديرية التعليم في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شروط التقديم في وظائف مدير مدرسة ضمن مبادرة 1000 معلم هي:

- السن من 35 إلى 45 سنة.

- شغل وظيفة وكيل مدرسة.

- تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات.

- لا أحكام تأديبية نهائية.

- لائق صحياً بدنياً وذهنياً.

- مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وبرامج Microsoft office.

- الإلمام بالاتجاهات المعاصرة في القيادة ورؤية وأدوات للتطوير الإداري.

- ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً.

- تلبية احتياجات المجتمع المحلي تربوياً.

- اتجاهات وقيم إيجابية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مدير مدرسة

وأضاف مسئول مديرية التربية والتعليم، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مدير مدرسة ضمن مبادرة 1000 معلم:

- طلب شغل وظيفة.

- صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة.

- صورة المؤهلات الدراسية.

- شهادة ICDL أو ما يدل على خبرة في الحاسوب والإنترنت.

- إفادة جزاءات وإفادة بعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- آخر 3 تقارير.

- شهادة صحية معتمدة.

- إفادة بالعمل كوكيل مدرسة.

- صورة الرقم القومي.

- سيرة ذاتية بها تليفون موضح.

- مقترح التطوير والرؤية والرسالة الوظيفية المتقدم إليها.

مواعيد التقديم في وظائف مدير مدرسة

مواعيد التقديم في وظائف مدير مدرسة تنتهي يوم 19 من الشهر الجاري، والمقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر مديرية التربية والتعليم بالمنيا بالقاعة الصغرى.