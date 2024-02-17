«لمدرستي أنتمي».. مبادرة لتحويل مدارس المنيا إلى بيئة جاذبة للطلاب

انطلقت في محافظة المنيا مبادرة جديدة باسم «لمدرستي انتمي»، وتهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في كافة المدارس من خلال رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية، والبيت والمجتمع لخلق جيل واعٍ.

تحويل المدارس إلى بيئات جاذبة للطلاب

وقال مؤمن خلاف مسؤول التعلم النشط بالإدارة التعليمية في المنيا، إن المبادرة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية من خلال تحويل المدارس إلى بيئات جاذبة للطلاب، وتعزيز روح الولاء والانتماء، وتنمية ثقافة العمل التعاوني، واكتشاف مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم من خلال الأنشطة التربوية المختلفة، والتعاون مع المجتمع بمدّ أواصر التعاون بين المدرسة والمجتمع المحيط، ودمج أفراده ومؤسساته في العملية التعليمية.

وتشمل فعاليات المبادرة، توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، وتشمل الأنشطة حملات تنظيف، وندوات تثقيفية، وورش عمل حول إعادة التدوير، ومسابقات بيئية، وتنمية روح العمل التعاوني وتشمل الأنشطة العمل الجماعي في المشاريع، والأنشطة الرياضية، والرحلات المدرسية، والفعاليات الترفيهية، واكتشاف مهارات الطلاب، تشمل الأنشطة المسابقات الفنية والثقافية، والعروض المسرحية، والموسيقية، والمعارض الفنية.

تنمية مهارات الطلاب في مجالات مختلفة

وقال محمد سليمان مدير الإدارة التعليمية في المنيا، إن المبادرة تساعد على تحسين مظهر المدارس ونظافتها، وزيادة الوعي البيئي لدى الطلاب، وتنمية مهارات الطلاب في مجالات مختلفة، مثل القيادة، والتعاون، والإبداع، والتفكير النقدي، وتعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع، وزيادة مشاركة أفراده في العملية التعليمية.

وتحظى المبادرة برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ويتم تنفيذها تحت إشراف حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وتتولى إدارة المنيا التعليمية مسؤولية تنفيذ المبادرة على مستوى المدارس.