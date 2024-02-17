سعر الواحدة 100 جنيه.. طرح 8500 كرتونة مواد غذائية بملوي في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقًا للوفرة والإتاحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ويأتي ذلك، ضمن تطبيق مبادرة «خفض الأسعار»، مؤكدًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

تفعيل مبادرة «خفض الأسعار»

من جانبه وجه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي بتكثيف الجهود بتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين بكافة أحياء مدينة ملوي، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة خفض الأسعار.

توزيع 8500 شنطة سلع غذائية

من جانبه أوضح أيمن إسماعيل مدير تموين ملوي، أنه خلال الأسبوع الماضي تم توزيع 8500 شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوي على «2 كيلو سكر وكيلو أرز وكيلو مكرونة وباكو شاي» لتوزيعها على المواطنين، حيثُ تم التوزيع بنطاق مدينة ملوي.