5 علامات تحذيرية.. كيفية معرفة الدجاج المٌجمد الفاسد؟

يهتم الكثير من الناس بمعرفة العلامات التي تؤكد فساد الدجاج المجمد؛ لأنه وجبة منتشرة لها استخدامات متعددة، ومع طهي الدجاج في المنزل أو تناوله في المطاعم أو شراؤه مجمدًا نستعرض 5 علامات تحذيرية، ترشدك لمعرفة الدجاج المٌجمد الفاسد بكل سهولة وهي خطوة من شأنها الحفاظ على صحتك، بحسب موقع«wholey» البريطاني.

كيفية معرفة الدجاج المجمد الفاسد

أولا تحقق من التاريخ من على علبة الدجاج، سواء كانت نيئة أو مطبوخة أو مقطعة مسبقًا، الخطوة الأولى لمعرفة ما إذا كان الدجاج لا يزال آمنًا للاستهلاك؛ إذا انقضى التاريخ المطبوع، فإن جودة الدجاج لن تكون جيدة، رغم أنه لا يزال صالح للاستخدام، لكن فقط إذا تم طهي الدجاج النيئ خلال يوم أو يومين بعد التاريخ الموجود على العبوة.

بشكل عام، يجب تخزين الدواجن النيئة المحفوظة في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت لمدة لا تزيد عن يومين قبل طهيها.

الرؤية

يجب عليك استخدام الرؤية لقياس ما إذا كان الدجاج المجمد قد فسد، أو تغير اللون، يجب أن يكون للدجاج النيء الطازج لون وردي شاحب وخوخي، وعندما يبدأ في التدهور، يتحول اللون إلى ظل رمادي، إذا أصبح لون الدجاج النيئ باهتًا، قم بطهيه على الفور ولا تنتظر أكثر من ذلك لاستخدامه.

تحقق لمعرفة ما إذا كانت أي أجزاء دهنية قد تحولت إلى اللون الأصفر، أو الأصفر الفاتح أيضًا، تعتبر الدهون ذات البقع الصفراء الزاهية علامة أخرى على أن الدجاج لم يعد آمنًا للأكل.

الرائحة

ثق بأنفك؛ عندما تقوم بإخراج الدجاج المجمد من عبوته، ويكون له رائحة حامضة ونفاذة جدًا، أو رائحته على الإطلاق، فلا تقم بطهيه، ارمها فورًا، يجب أن يكون للدجاج الطازج والصالح للأكل رائحة قليلة أو معدومة.

اللمس

استخدم حاسة اللمس للدجاج، حتى لو كان نيئًا، لمعرفة ما إذا كان آمنًا للأكل أم لا، يبدو الدجاج النيئ الذي لم تنتهي صلاحيته بشكل طبيعي لامعًا وزلقًا أو لزجًا عند اللمس.

اشطف الدجاج

إذا بقيت النعومة حتى بعد الشطف، فهذه علامة على أن دجاجك قد فسد، بجانب ظهور نسيج رغوي، لأنه في الحالة الطبيعية له زلق، لكن مجرد أن يفسد يكون لديه طبقة طفيفة فوق هذا النسيج رغوية ولزجة وسميكة عند لمسها.