تراجع أسعار الدجاج الأبيض والبلدي في شمال سيناء.. «الروكي» بـ85 جنيها

شهدت أسعار الدجاج الأبيض والبلدي، انخفاضًا ملحوظًا عن الأيام الماضية في أسواق محافظة شمال سيناء أمس، إذ سجل سعر الدجاج الأبيض 95 جنيهًا للكيلو، بدلًا من 105 جنيهات، وسعر كيلو البلدي 80 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا، والروكي الأمهات 85 جنيهًا بدلًا من 92 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

توافر كميات كبيرة من الدجاج

وأكد محد عطية، أحد أكبر تجار الدجاج في العريش لـ«الوطن»، أنّ الانخفاض جاء بعد توافر كميات كبيرة من الدجاج في المزارع، واكتفاء التجار بهامش ربح بسيط، تخفيفًا على المواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم

وسجلت الأسماك انخفاضًا ملحوظًا أمس في الأسواق، إذ سجل سعر كيلو البوري السوبر 120 جنيهًا بدلًا من 140 جنيهًا، والقاروص 100 جنيه بدلًا من 120 جنيهًا، والشوبار 60 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، فيما شهد سعر كيلو السردينة 55 جنيهًا.

وقال حمادة حجاب، أحد أصحاب محلات السمك في العريش، لـ«الوطن» إنّ انخفاض الأسعار جاء بسبب غزارة إنتاج الصيادين، مضيفًا أنّه عادة ما يقبل أهالي سيناء على الدجاج واللحوم يوم الجمعة.

متابعات يومية على الأسعار

بدورها أكدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء في بيان، أنّ هناك أسعارًا رسمية جرى توزيعها على التجار، وحال أنّ التاجر يبيع بأقل من السعر الرسمي، فأنه يكون هناك غزارة في الإنتاج، مضيفًا أنّ مباحث المديرية تراقب حركة البيع والشراء بشكل يومي، ويجري تسجيل محاضر للتجار المخالفين للتسعيرة.