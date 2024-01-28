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جامعة الملك سلمان تجري أبحاثا تقنية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون

كتب:

داليا منير
01:15 م | الأحد 28 يناير 2024
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان

قال الدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان الدولية، إن فريقا من الجامعة قام بإجراء بحوث للتقنيات الرقمية الذكية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون، باستخدام جهاز Sapflow، ويسعى الفريق لتطبيقها بمحافظة جنوب سيناء للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن هذا الإنجاز جاء بالتعاون بين باحثين من الجامعة، وبالاشتراك مع باحثين بمحطة بحوث جنوب سيناء «رأس سدر» ومركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي، حيث قام الباحثون بإجراء دراسة بحثية باستخدام أحدث جهاز رقمي لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون.

الهدف من البحوث التقنية 

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع خطط الدولة بإدخال منظومة الري الذكي بمشروعات مصر القومية لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان، وتم تقدير الاستهلاك المائي الفعلي لإدارة المنظومة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم إنتاجية وحدة المياه.

دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية 

وأكد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة، سعي الجامعة الدائم في دعم المشروعات البحثية والتي من شأنها تقديم كل خدمات الدعم للمجتمع المحيط، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الجامعة ومركز بحوث الصحراء للقيام بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء والتجمعات التنموية والمزارعين لتحسين وتطوير منظومة الري بمزارعهم ومن بعد يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

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بقلم داليا منير