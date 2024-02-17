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أسامة كمال يشيد بعم ربيع بائع البرتقال: «لم يفكر في السوشيال ميديا»

كتب:

شريف سليمان
09:43 م | السبت 17 فبراير 2024
الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الشعب المصريّ، احتفل بتصرف عم ربيع، الذي ألقى البرتقال والفاكهة على شاحنات المساعدات، المتجهة إلى الأشقاء في قطاع غزة.

عم ربيع بائع البرتقال

وأشار «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنّ هذا المشهد لو تمّ تأليفه من أفضل سيناريست لن يخرج بتلك الصورة، مؤكدًا أن بعض الأشخاص حاولوا مكافئة الرجل، على سعيه لتقديم ما يستطيع من أجل الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن «عم ربيع» لم يكن يفكر في هذه اللحظة التي ألقى بالبرتقال على شاحنات المساعدات، بردود الفعل على السوشيال ميديا أو الاحتفاء به، إلا أنه بحث عن تقديم ولو قليل للأشقاء في غزة، متابعًا: «أبكي المصريين وفرحهم واحتفى به الإعلام».

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