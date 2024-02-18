5 ظواهر جوية تضرب الإسكندرية اليوم في آخر أيام نوة الشمس الصغرى

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية من 5 ظواهر جوية تصحب طقس الإسكندرية اليوم، تزامنا مع آخر أيام نوة الشمس الصغرى الحالية، حيث يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع توقعات بارتفاع أمواج البحر وسرعة رياح شديدة، بالإضافة إلى شبورة مائية وسقوط أمطار، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بارتداء ملابس ثقيلة وتوخي الحذر حالة قيادة السيارات.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب التقرير اليومي لغرفة عمليات المحافظة فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد أجواء باردة حيث تسجل العظمى 16 وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 10، ما يعني أنه طقس شتوي بارد

شبورة مائية على طرق الإسكندرية

وجاء أهم تحذير من الشبورة المائية التي تسبب خطورة خلال عمليات السفر في فترة الفجر وحتى الصباح، لذا طالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة.

توقعات سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

ولم يقف الأمر على حد الشبورة المائية، بل يصحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% وهو آخر أيام نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية.

كما يصحب ذلك سرعة رياح تبلغ 32 كيلو متر في الساعة، يزيد من نسبة البرودة مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.25 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة السير على الكورنيش أو عمليات الصيد.