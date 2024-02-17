أعلنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، عن أسعار اللحوم بجنوب سيناء في معارض أهلا رمضان 2024، إذ جاءت بتخفيضات في مختلف الأماكن بجنوب سيناء من أجل التخفيف من أعباء المواطنين.

أسعار اللحوم بجنوب سيناء في معارض أهلا رمضان 2024

وأشارت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، إلى أنه تم تخفيض أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان بمحافظة جنوب سيناء من 395 جنيها للكيلو إلى 380 جنيها للحوم البلدية الطازجة.

السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان بمحافظة جنوب سيناء

واضافت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، عن وجود نحو 8 معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء، تم توزيعهم على مختلف المراكز، وجرى توفير عدد من السلع بجانب اللحوم وهي:

- سكر

- أرز

- مكرونة

- زيت

- سمن

- جميع أنواع الجبن

- الألبان

- البقوليات

- الخضروات

- الفاكهة

- ملابس

- مستلزمات شهر رمضان من «بلح، جوز هند، قمر الدين، تين مجفف، مشمش، خروب، سوبيا».

وأشارت مديرية التموين، إلى أنه تم دعم معرض أهلا رمضان في محافظة جنوب سيناء بكميات كبيرة من السلع الغذائية التي تلقى إقبالا لتلبية احتياجات المواطنين، فيما يجري تكثيف الحملات التموينية لمتابعة الالتزام بالأسعار.