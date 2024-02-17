10 ثغرات خطيرة تخترق هذه الأجهزة وتسحب الأموال.. افحص هاتفك فورًا

لا يمل اللصوص من ابتكار الحيل لاختراق الهواتف وسرقة الناس دون علمهم؛ ولتكون حذرًا يجب عليك معرفة 10 ثغرات تهدد هاتفك، أعلنت عنها شركة جوجل من قبل، وطرق حماية هاتفك حتى لا يتمكن اللصوص من سحب أموالك أو ابتزازك، نستعرضها لك في السطور التالية، وفق موقع«malwarebytes» البريطاني.

10 ثغرات تخترق هاتفك وتسرق أموالك

حذرت شركة جوجل من ثغرات موجودة في العديد من الأجهزة المحمولة بما في ذلك Samsung Galaxy وGoogle Pixel وVivo والعديد من أشكال الأجهزة القابلة للارتداء والمركبات التي تستخدم أنواعًا معينة من المكونات ظهرت في أواخر 2023، وهذه النقاط في الحقيقة ثغرات وصل عددها لـ 18 ثغرة، تم تصنيف 4 منها على أنها شديدة الخطورة والتي تهددك باختراق هاتفك وسحب أموالك، وهي موجودة على الأجهزة التالية:

الأجهزة المحمولة من سامسونج، بما في ذلك تلك الموجودة في سلسلة S22 وM33 وM13 وM12 وA71 وA53 وA33 وA21s وA13 وA12 وA04

الأجهزة المحمولة من Vivo، بما في ذلك تلك الموجودة في سلسلة S16 وS15 وS6 وX70 وX60 وX30

سلسلة أجهزة Pixel 6 وPixel 7 من Google

أي مركبات تستخدم مجموعة شرائح Exynos Auto T5123

كيف تعمل الثغرات الخطيرة؟

يمكن أن تسمح الثغرات الأكثر خطورة للمهاجمين باختراق الجهاز عن بعد، دون الحاجة إلى أي تفاعل مادي في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

الشيء الوحيد الذي يتطلبه المهاجم لحدوث التسوية هو معرفة رقم هاتف الضحية المقصودة.

أما البرامج الـ 14 الأخرى، رغم أنها لا تزال سيئة، إلا أنها ليست على نفس القدر من الخطورة، ولكي تكون ناجحة، فإنها تتطلب إما مشغل شبكة جوال ضار أو مهاجم لديه إمكانية الوصول المحلي إلى الجهاز.

وفي الوقت نفسه، يعتقد فريق أبحاث Google Security أن نقاط الضعف الأكثر خطورة ستسمح للمهاجمين المهرة بإنشاء استغلال تشغيلي في فترة زمنية قصيرة.

الاتصال عبر الواي فاي

الصوت عبر LTE (VoLTE)

إذا تمكنت من إيقاف تشغيل البرنامج السابق، فبناءً على المعلومات المتاحة، قد تواجه ضعف جودة الاتصال ونقص بعض الميزات والوظائف، من ناحية أخرى، فإن VoLTE غير متوفر في كل مكان على كل شبكة، أو على كل هاتف، لذلك قد لا يهم كثيرًا على أي حال اعتمادًا على طرازك وطرازك.