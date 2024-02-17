تعمل بالكهرباء.. تفاصيل سيارة جديدة تنتجها شركة النصر

أعلنت شركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، طرحها لسيارتها الكهربائية الأولى والجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهى السيارة التى جرى تصنيعها بمشاركة من شركة «دونج فينج» الصينية، والمتخصصة في ذلك النوع من السيارات، وستحمل السيارة الجديدة اسم E70.

أبرز مزايا السيارة الجديدة

تعمل السيارة الجديدة بالكهرباء وستأتي بقوة 147 حصانا.

تصل سرعة السيارة القصوى لـ150 كيلومترا في الساعة ومدى قيادة يتخطى 400 كيلومتر خلال الشحنة الواحدة.

السيارة مزودة بأنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

تتمتع الفئات العليا من السيارة الجديدة بمدى قيادة يتخطى 500 كيلومتر خلال الشحنة الواحدة لها.

للسيارة مواصفات رفاهية متعددة من أجل راحة السائق، كفتحة سقف أو الكراسى الكهربائية أو شاشة التحكم ومكيف هواء.

السيارة بها أنظمة أمان إضافية كالرؤية المحيطية 360 درجة، بخلاف مؤشر لضغط الإطارات BSD.

جرى تحديد عدد من الأماكن الخاصة بتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالعديد من المحافظات أبرزها القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أنه وقبيل نهايات شهر نوفمبر الماضي، أعلن الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام، اهتمام الحكومة المصرية بتطوير شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك من أجل النهوض بالشركة والاهتمام أيضا بسياسة إحلال المنتج المحلي، كما أكدت الوزارة أهمية توفر كل مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصنع الخاص بالمدخلات والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.