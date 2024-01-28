سماح أبو بكر عزت: الكتب تعالج تصرفات الأطفال

قالت سماح أبوبكر عزت، كاتبة وسفيرة حياة كريمة، إن كتب الأطفال تقسم إلى 3 مراحل؛ الأولى ما قبل المدرسة، والثانية من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، والثالثة من 12 سنة إلى اليافعين، لافتة إلى أنه لهذه الأسباب تكتب دور النشر الأعمار المناسبة لهذا الكتاب، حتى يتواكب مع المرحلة العمرية للطفل الذي يقوم بقراءته.

الكتب تعالج بعض تصرفات الأطفال

وتابعت الكاتبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «الكتب بتكون بتتحدث عن أحداث حياتية للطفل في عمر معين، وتعالج بعض تصرفاته، وبالتالي لا بد من الحرص على اختيار الكتاب المناسب لعمر الطفل».

أهمية الحواديت قبل النوم

وأضافت: «حواديت قبل النوم تؤثر في شخصية الطفل، فبالتالي لا بد من مراعاة الأب والأم لهذا الأمر».