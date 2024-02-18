كل ما تود معرفته عن طرح وحدات سكنية جديدة بمدينة حدائق أكتوبر

زفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشرى سارة لراغبي حجز وحدات سكنية جديدة في مدينة حدائق أكتوبر، فمن المقرر طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «Valley towers»، والتي تشتمل على العديد من المميزات سواء من حيث قربها من المتحف المصري أو من الأهرامات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، لـ«الوطن»، أن الوزارة راعت توفير الوحدات السكنية للراغبين وفق مواصفات متميزة، موضحاً أن الحجز سيكون خلال الأيام القليلة المُقبلة، ومن المقرر أن يكون الحجز إلكترونياً تيسيراً على المواطنين، مشدداً على الراغبين في حجز الوحدات السكنية بضرورة الالتزام باستيفاء جميع الشروط المطلوبة.

التفاصيل الكاملة لطرح الوحدات السكنية الجديدة

في السطور التالية، تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لطرح الوحدات السكنية الجديدة، بداية من تفاصيل الوحدات والمساحة وعددها، وهي كالآتي:

- تتراوح المساحات بين 95 و100 متر مربع.

- من المقرر أن يتم الإعلان عن بدء الحجز خلال الأيام القليلة المقبلة.

- الوحدات السكنية المطروحة في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر.

- تقع الوحدات السكنية على طريق الواحات.

- الطرح يأتى في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

- يتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه.

- يتم سداد مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

- يتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة.

- استكمال سداد الـ 20% يكون خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

- يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- يتم سداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

- يتم سداد باقي ثمن الوحدة أي 70% على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات.

- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.