رئيس «التنمية الحضرية» يكشف مستجدات تنفيذ الوحدات السكنية التابعة للصندوق

صرح المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات، الذي شرع فيه الصندوق لتوفير حياة آمنة لسكان العشوائيات، قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ تتجاوز 95%.

وقال لرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق هدفها تطوير عواصم المحافظات جنبًا إلى جنب مع القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة لسكانها.

التوصيل على شبكات المرافق هو المتبقي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتبقي في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات هو التوصيل على شبكات المرافق فقط، ومن ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية لتطوير عواصم المحافظات مشروع «الخيالة» ويشتمل المشروع على «42 عمارة سكنية، العمارة بها 9 أدوار+ دور أرضي، الدور به 6 وحدات، متوسط مساحة الوحدة 78 مترًا».

وأوضح «صديق» أنّ نسبة تنفيذ مشروع حي الواحة بمدينة نصر بلغت 80%، وأن الصندوق يسعى للانتهاء من المشروع قبل نهاية عام 2024؛ ليستطيع المواطنون استلام وحداتهم السكنية مكتملة التشطيب «سوبر لوكس»، وأن على المواطنين راغبي الحجز التوجه للصندوق أو للمشروع الذي يرغب الحجز فيه، ومعاينة الوحدة ميدانيًا.

طرح المرحلة الثانية من مشروع الخيالة منتصف فبراير الجاري

واختتم صديق، أن أغلب مشروعات الصندوق في إطار تطوير عواصم المحافظات جاهزة التسليم للمواطنين، وأن الصندوق في حالة عمل دائم ولايتوقف في مشروعاته، ويطرح العديد من مراحل الحجز دوريًا ؛ لتلبية طلبات المواطنين، ولتوفير وحدات لمن لم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى، وأن الصندوق على وشك طرح المرحلة الثانية من مشروع «الخيالة» منتصف فبراير الجاري.