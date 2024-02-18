كيف قدمت «دراما المتحدة» صورة الطفل المصري بشكل أفضل؟.. سماح أبوبكر توضح

قالت سماح أبو بكر، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل إنه في فترة من الفترات الماضي، كانت تقدم صورة الطفل في الدراما المصرية وهو يقول كلام أكبر من سنه، لمجرد نزع الضحكات من الجمهور، وذلك أسوأ شيئ مٌمكن أن يحدث، لأنك تساعد في تجاوز الطفل لسنه الطبيعي، ومن ثم لن تستطيع السيطرة عليه، مؤكدة صورة الطفل في الدراما حاليا أصبحت مختلفة كثيرا عن الماضي، وتطورت بشكل أفضل للغاية.

أطفال التوحد تحديدا لديهم ملكات غير طبيعية

وأضافت أبو بكر، خلال لقائها مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: «أطفال التوحد تحديدا لديهم ملكات غير طبيعية، وذلك ما ناقشه مسلسل حالة خاصة، الذي قدم بطولته الفنان طه دسوقي، من خلال تسليط الضوء على مميزات أطفال التوحد، وكفيفية تنمية هذه المواهب، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي كبير في الأطفال الذين يتابعون العمل الدرامي».

الأطفال يرغبون في الحصول على كل شئ

وأوضحت: «فكرة التثقيف المالي لدى الأطفال أنك تشتري احتياجك وليس ما ترغب فيه، فالأطفال دائما يرغبون في الحصول على كل شئ، لذا يجب تحديد الفارق ببين الاحتياجات والرغبات لدى الأطفال».

وأضافت «خلال الجلسة التي عقدناها مع الأطفال ضمن مبادرة التثقيف المالي للأطفال في محافظة الغربية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، سألت بعض الأطفال عن ماذا سيختارون: الأقلام المدرسية أم الحلويات؟، وشرحت لهم مدى أهمية شراء احتياجاتهم الشخصية بمصروفهم اليومي، حتى يشعرون بأهمية ما يقومون باقتناءه، كما سيحرصون طوال الوقت على الاحتفاظ بها دون إهمال».