سماح أبوبكر لـ«الشاهد»: صمت الأهل شكوى الأطفال الدائمة

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إنّ الشكوى المتكررة من الأطفال، تتجسد في أنه لا أحد يتحدث معهم أو يسمعهم، أو يعطيهم الوقت.

ضرورة الحوار مع الأطفال

وأضافت «أبوبكر» خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الكثير من الأهالي لا يفرقون بين الرعاية والتربية، فالرعاية هي توفير مدرسة جيدة ونادي وملابس والألعاب لأبني، لكن التربية شيء آخر وهي أن أتحدث معه وأعرف كيف يفكر، ومن أصحابه».

وتابعت الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل: «يجب أن نخصص نصف ساعة يوميًا للحديث مع الأبناء عن يومهم، وما أكثر شيء أسعده أو أحزنه»، مؤكدة أن ذلك يشعر الطفل أن هناك من يسمعه.