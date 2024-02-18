سماح أبوبكر لـ«الشاهد»: يجب الرد على أسئلة الأطفال بإجابات منطقية

قالت سماح أبوبكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إنّ الوعي لدى الأطفال يرتبط بالتكنولوجيا، وأنهم أصبح لديهم شغف الحصول على المعلومات والمعرفة.

الوصول للمعلومات أصبح سهلًا الآن للأطفال

وأضافت «أبو بكر» خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الوصول للمعلومات أصبح سهلًا الآن للأطفال، فليس من السهل الضحك عليهم أو الرد بإجابة ليست مقنعة، أو تقول له أنت مالك أو هي كده»، مشيرة إلى أن هذا أول شيء يبني حائطًا بين الأهل والأطفال.

وتابعت الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل: «لو الطفل سأل مينفعش نقول له أنت مالك أنت لسه صغير، كل ده يكسر حاجات داخل الطفل».