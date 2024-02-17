موقف الدراسة غدا في القاهرة والجيزة.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر حكومية، حقيقة موقف الدراسة غدا في القاهرة والجيزة وذلك تزامنا مع سوء حالة الطقس التي تضرب عدد من المحافظات، مؤكدين انتظام الدراسة غدا في ظل الاستعداد الكامل لأي تطورات خاصة بالتقلبات الجوية بشكل فوري، ويتم التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة وجود أمطار أو أي طارئ.

انتظام الدراسة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن المدارس تعمل بانتظام منذ بدء العام الدراسي الثاني 2023-2024 كما أن المدارس تتخذ الاحتياطات الضرورية في حالة سقوط أمطار أو تقلبات جوية حفاظا على سلامة الطلاب.

ولفتت إلى أنه يتم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الطوارئ وتقوم شركة الصرف الصحى بنشر المعدات على مداخل ومخارج الأنفاق والمحاور والميادين والشوارع الرئيسية مع تنسيق كامل مع الأحياء ومياه الشرب وهيئة النظافة للقيام باللازم في هذا الشأن.

موقف الدراسة في الجيزة غدا

وفي الجيزة، أوضح مصدر بمديرية التعليم، أن الدراسة مستمرة غدا بمدارس المحافظة حيث لم يُصدر أي قرار من محافظ الجيزة، بشأن تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس، وبالتالي الدراسة منتظمة في مواعيدها دون أي تعطيل ومتابعة مستمرة لسير العملية التعليمية بكل المدارس.