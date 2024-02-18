أسهل طرق لتحميل الملفات الكبيرة في دقائق.. جربها الآن

عند تحميل الملفات الكبيرة بشكل فوري وآمن، يستغرق البعض وقتا طويلا، ويبحثون عن أسهل طريقة لتحميل هذه الملفات دون أن تشغل من وقتك الكثير، وهنا يمكنك الاستعانة بمجموعة من الأدوات تمكنك من تحميل الملفات الكبيرة والمهمة بسهولة وتوفير الوقت، وأولها «IDM» وغيره من البرامج التي تتيح لك سرعة كبيرة في تنزيل ملفاتك بحسب موقع«medium» البريطاني.

أسهل طرق لتحميل الملفات الكبيرة خلال دقائق

لتسهيل عملية تنزيل الملفات الكبيرة قم بتنزيل Internet Download manager بـ IDM، هو أحد أشهر برامج إدارة التنزيلات، ويتميز التطبيق بقدرته على زيادة سرعة التنزيل بشكل كبير من خلال تقنية تقسيم الملفات إلى أجزاء وتحميلها بشكل متزامن.

الطريقة السابقة تسرع العملية بشكل ملحوظ، كما يدعم استئناف التنزيلات التي توقفت بسبب فقدان الاتصال بالإنترنت، مشاكل الشبكة، أو انقطاع التيار الكهربائي.

برنامج Free Download Manager أو FDM

برنامج مجاني متاح لإدارة التنزيلات يوفر سرعة وسهولة تنزيل الملفات، كما يدعم FDM تنزيل الفيديو من مواقع الويب وتحويل الصيغ الصوتية والمرئية.

EagleGet

برنامج مدير تنزيلات مجاني يدعم تقنية تقسيم الملفات المتقدمة لتسريع التنزيلات ويمكن دمجه بسهولة مع متصفحات الويب الرئيسية. EagleGet يعزز تجربة التنزيل بفضل خاصية الفحص التلقائي للفيروسات والبرامج الضارة، مما يضمن أمان التنزيلات.

uTorrent وVuze

عميلان شهيران لبروتوكول BitTorrent، وهو نظام يتيح مشاركة الملفات، يساعد المستخدمين من خلال هذه البرامج على تنزيل ملفات كبيرة بفعالية عالية عن طريق تحميل أجزاء من الملفات من مستخدمين متعددين في نفس الوقت، مما يقلل من الضغط على أي مصدر وحيد.

FileZilla وWinSCP

برنامجان أشهر عملاء بروتوكول نقل الملفات (FTP)، وهما يوفران واجهة مستخدم رسومية لتسهيل عملية نقل الملفات بين العميل والخادم، وهذه البرامج مفيدة بشكل خاص للمطورين والمدراء الذين يحتاجون إلى رفع أو تنزيل ملفات الويب بكفاءة.