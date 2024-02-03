مواعيد سحب ملفات التقديم على وظيفة معاون نيابة دفعة 2023

أتاحت النيابة العامة بدءا من اليوم سحب ملفات المتقدمين على وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 حتى 8 من فبراير وذلك للحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل.

سحب ملفات وظيفة معاون نيابة دفعة 2023

كما تبدأ سحب ملفات المتقدمين على وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 للإناث، اعتبارًا من يوم 10 من الشهر الجاري ويستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

تلقي الطلبات يوم 17 فبراير

ويبدأ تلقي ملفات الذكور للأشخاص الراغبين في التقديم على وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، من يوم 17 فبراير وحتى 22 من الشهر الجاري، وبالنسبة للإناث ستكون من يوم 28 وحتى 7 من شهر مارس المُقبل.

وبالنسبة للأشخاص الراغبين في التقديم لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، سيتم تقديم الملفات لمكتب تعيينات أعضاء النيابة في دار القضاء العالي.

ووضعت النيابة العامة شروطًا للراغبين في التقديم على وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، وجاءت كالتالي:

1- ألا يزيد عمر الشخص المُتقدم عن 30 عامًا.

2- أن يكون حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل.

3- يتم التسجيل إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.