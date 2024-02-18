«ترامب» يصدم الأمريكيين: أصبحنا أضحوكة العالم ودولتنا تنهار

يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إثارته للجدل خلال حملته الانتخابية، عندما أدلى بتصريحات صادمة أمام أنصاره، بإن الولايات المتحدة أصبحت «عالم ثالث» وفي طريقها للانهيار.

ومن المعروف أن مُصطلح العالم الثالث كان يُطلق على الدول النامية، أو تلك الدول التي لم تصل إلى قوتين العالمين الأول والثاني أي الدولة الغربية ودول الاتحاد السوفيتي السابق.

الولايات المتحدة تنهار

وقال «ترامب» أمام أنصاره في ولاية «ميشيجان»: «إن الولايات المتحدة تنهار، انظروا.. بلدنا ينهار.. ونحن، كعالم ثالث، يجب أن نُولي اهتماما لمطاراتنا، ألقٍ نظرة على مطاراتنا أعني، كم هم سيئون»، حسب تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم»

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مضيفاً أن الدولة «يسيطر عليه الفاشيون.. جو بايدن والفاشيون الذين يسيطرون عليه يٌشكلون تهديدا للديمقراطية».

واتهم «ترامب» الرئيس الحالي بالفاسد، قائلاً إنه: «رئيس فظيع يتمتع بأدنى معدل ذكاء في تاريخ البلاد»، وواصل كيل الاتهامات له قائلاً إن «بايدن» رجل ذو مستوى منخفض جدا من الذكاء»، معتبراً أنه غير كفؤ لمنصبه»، على حد زعمه.

أضحوكة العالم

وقال الرئيس السابق خلال حملته الانتخابية أمام أنصاره في «ميشيجان» إن الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة ولم تعد تحظى بالاحترام على المسرح العالمي، وهي التصريحات التي تعد واحدة من أكثر التصريحات المثيرة للجدل من قبل «ترامب».

ويترقب الأمريكيون والعالم بكل تأكيد واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية إثارة في نوفمبر نهاية العام الجاري، حيث يتوقع أن ينافس ترامب وبايدن لثاني مرة، بعد أن هزم الثاني الأول في انتخابات 2020 وحرمه من الفوز بولاية ثانية، شهدت وقتها أحداثاً مؤسفة عندما اقتحم أنصار «ترامب» مبنى الكابيتول.