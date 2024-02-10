عاجل.. دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام شهر شعبان لعام 1445 هجرياً

قالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ إنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1445 هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت 29 من شهر رجب للعام الهجري ذاته، الموافق 10 من فبراير لعام 2024 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان 2024

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام 1445 هجريًّا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر فبراير لعام 2024 ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام 1445 هجريًّا.

موعد رمضان 2024

ووفقا للحسابات الفلكية فإن شهر شعبان لعام 1445 هجريا سيكون 29 يوما فقط، وأن أول أيام شهر رمضان ستكون الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وبذلك يتبقى على شهر الصيام نحو 29 يوما، فاللهم بلغنا رمضان.

دعاء رؤية الهلال

وحول دعاء رؤية الهلال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر دعاء رؤية الهلال 12 في العام وكان يبدأ الشهر بهذا الدعاء ففيه البركة والرزق والخير والثبات على الدين، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، رواه الترمذي وحسنه للَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

فضل شهر شعبان

ويعد شهر شعبان من الشهور المفضلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بمنزلة خاصة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختص أيامه بالصيام؛ لكونها محلًّا لرفع الأعمال؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». أخرجه ابن أبي شيبة والبغوي في «المسند»، والنسائي في «السنن الصغرى» واللفظ له، والبيهقي في «فضائل الأعمال».