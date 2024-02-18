نيللي كريم تشارك برومو مسلسل «فراولة» مع جمهورها: أنا قمر.. أنا جميلة

شاركت الفنانة نيللي كريم برومو مسلسلها الجديد الرمضاني مع جمهورها، والذي يحمل اسم «فراولة»، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024

رد فعل نيللي كريم على برومو مسلسل فراولة

وعلقت نيللي كريم على برومو المسلسل عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، قائلة: «أنا قمر أنا جميلة». إذ ظهرت خلال البرومو بدور «فراولة» وهي فتاة جميلة لديها قدرة على التوقع بالمستقبل.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، يحكي قصة فتاة تدعي فراولة ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية والمال والسعادة.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وجيلان علاء، وتوني ماهر، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، من إنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.