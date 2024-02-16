نيللي كريم تكشف سبب اتجاهها للكوميديا في مسلسل فراولة بعد سنوات من الدراما الحزينة

تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني لعام 2024، بدور مختلف عن الأدوار السابقة، التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، من خلال مسلسل «فراولة»، بشخصية مرحة تعالج الآخرين، باستخدام «التنويم المغناطيسي»، ومن المقرر عرض العمل على قناة «cbc».

تدور أحداث مسلسل «فراولة»، في إطار كوميدي، إذ تغير الفنانة نيللي كريم من جلدها، وتبتعد عن الدراما الحزينة، التي سيطرت عليها خلال الأعوام الماضية، لتعود بشخصية «فراولة»، تلك الفتاة التي تعمل في علاج الآخرين، من خلال استخدام البلورات، أو كما يطلق عليها «التنويم المغناطيسي».

حكاية مسلسل «فراولة» للفنانة نيللي كريم

ويظهر من برومو مسلسل «فراولة»، انقسام المحيطين بـ«فراولة» إلى فريقين، فريق يؤمن بقدراتها في استخدام التنويم المغناطيسي لعلاج الآخرين، وآخر لا يعترف بكل هذه الأمور الجلية، ويراها خالية من الصحة، في ظل وجود الطب الحديث.

يعد مسلسل «فراولة» ثاني عمل كوميدي، للفنانة نيللي كريم، بعد مسلسل بـ«100 وش»، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020، بالتعاون مع عدد من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، علا رشدي، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.

طاقم عمل مسلسل «فراولة»

تلعب نيللي كريم بطولة مسلسل «فراولة»، مع مجموعة من الفنانين، أبرزهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، والعمل الدرامي من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على، وإنتاج أحمد دسوقي.

سبب اختيار نيللي كريم لمسلسل «فراولة»

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن سبب اختيارها لبطولة مسلسل «فراولة»، كنوع من التغيير عن الدراما الحزينة، التي سيطرت عليها لسنوات طويلة، وكان آخرها مسلسل «عملة نادرة»، الذي جرى عرضه في السباق الرمضاني عام 2023، بحسب حديثها في برنامج «الراديو بيضحك»، عبر راديو 9090، مع الإعلامية فاطمة مصطفى: «قررت أعمل حاجة مختلفة، عن اللي قدمته السنين اللي فاتت، وإن شاء الله هعمل مسلسل كوميدي وحابة أفرح الناس».